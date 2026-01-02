Tra gli ospiti di “ Ciao Maschio ” condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 3 gennaio alle 17.05 su Rai 1, c’è anche Walter Nudo che ha ripercorso un’infanzia segnata da fragilità e incomprensioni. “Balbettavo quando avevo cinque anni, sono dislessico – ha affermato – e l’ho scoperto solo dieci anni fa. Da piccolo pensavo solo di essere un po’ più stupido degli altri. Non socializzavo, venivo preso in giro. La mia infanzia è stata tosta, una vera sfida”. Un disagio che, a soli dodici anni, lo porta a pensieri estremi: “C’è stato un momento in cui credevo che il mondo fuori sarebbe stato migliore anche senza di me”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è stato un periodo in cui il sesso è stato una droga per me, andavo anche con 3/4 donne in poche ore. In fondo cercavo mia mamma”: lo confessa Walter Nudo

