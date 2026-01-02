Cazzotti e pedate in pieno volto | il 2026 è stato inaugurato all' insegna della violenza

Il 2026 è iniziato con episodi di violenza che hanno segnato il primo giorno dell’anno. Tra cazzotti e pedate, alcuni eventi hanno offuscato la speranza di un nuovo inizio sereno. Questa realtà ci invita a riflettere sull'importanza di promuovere comportamenti civili e di lavorare insieme per un clima di maggiore tranquillità e rispetto nella società.

