Cazzotti e pedate in pieno volto a San Leone | 50enne in ospedale per gravi traumi e lesioni

Un uomo di 50 anni è stato ricoverato al San Giovanni di Dio di contrada Consolida dopo un’aggressione avvenuta nella notte di Capodanno lungo il viale Falcone-Borsellino di San Leone. L’individuo ha riportato gravi traumi e lesioni a seguito di un episodio di violenza, che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto per chiarire quanto accaduto.

Cinquantenne in ospedale, al San Giovanni di Dio di contrada Consolida, dopo l'aggressione subita la notte di Capodanno all'inizio del viale Falcone-Borsellino di San Leone. L'uomo, massacrato con pugni e calci in pieno volto, ha riportato traumi e lesioni giudicati guaribili in almeno 30 giorni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Cazzotti e pedate in pieno volto a San Leone: 50enne in ospedale per gravi traumi e lesioni Leggi anche: Cazzotti e pedate in pieno volto: il 2026 è stato "inaugurato" all'insegna della violenza Leggi anche: Incidente tra bici e auto, ciclista portato al pronto soccorso: gravi lesioni al volto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Cazzotti e pedate in pieno volto: il 2026 è stato inaugurato all'insegna della violenza; Cazzotti e pedate in pieno volto | il 2026 è stato inaugurato all' insegna della violenza.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.