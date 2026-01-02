Cavi elettrici caduti sui binari nel foggiano | circolazione ferroviaria sospesa nel pomeriggio Elenco dei treni gravati da ritardi

Nel pomeriggio nel Foggiano, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa a causa della caduta di cavi elettrici sui binari a Incoronata. La sospensione, iniziata intorno alle 12:30, ha causato ritardi e rallentamenti ai treni in transito. Trenitalia ha aggiornato la situazione alle 18:00, comunicando che la circolazione è ancora fortemente rallentata per un problema tecnico alla linea elettrica.

La sospensione per caduta di cavi elettrici sui binari a Incoronata risale alle 12,30 circa. —– Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia: Aggiornamento – ore 18:00 La circolazione, precedentemente sospesa, è ora fortemente rallentata a Incoronata per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Alta Velocità e Intercity possono subire limitazioni di percorso. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni secondo il seguente programma. Attive corse con bus tra Foggia e Bari. Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: • FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) – Lecce (18:50) • FA 8314 Lecce (11:07) – Roma Termini (17:05) • FR 8807 Milano Centrale (11:35) – Taranto (19:46) • FR 9808 Lecce (12:06) – Torino Porta Nuova (21:50) • FA 8311 Roma Termini (13:15) – Bari Centrale (17:53) • IC 612 Lecce (8:42) – Milano Centrale (21:40) • IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) – Lecce (20:35) • IC 614 Lecce (11:54) – Milano Centrale (23:40) Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazioni: • FR 9511 Milano Centrale (6:10) – Lecce (15:51): il treno oggi termina la corsa a Bari Centrale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

