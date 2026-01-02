Cava de’ Tirreni gli Alfieri della Trinità celebrano il primo lustro

A Cava de’ Tirreni, gli Alfieri della Trinità hanno festeggiato il quinto anniversario della loro attività, che rappresenta un importante momento di valorizzazione delle tradizioni benedettine. L’Associazione Sbandieratori e Musici ha celebrato questa tappa con un evento ufficiale lo scorso 27 dicembre, sottolineando il suo ruolo nel mantenere vivo il patrimonio culturale locale attraverso folklore e storia.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.