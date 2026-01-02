Cava de’ Tirreni gli Alfieri della Trinità celebrano il primo lustro
A Cava de’ Tirreni, gli Alfieri della Trinità hanno festeggiato il quinto anniversario della loro attività, che rappresenta un importante momento di valorizzazione delle tradizioni benedettine. L’Associazione Sbandieratori e Musici ha celebrato questa tappa con un evento ufficiale lo scorso 27 dicembre, sottolineando il suo ruolo nel mantenere vivo il patrimonio culturale locale attraverso folklore e storia.
Cinque anni di storia e folklore nel segno della tradizione benedettina. L’Associazione Sbandieratori e Musici "Alfieri della Santissima Trinità di Cava" ha tagliato il traguardo del primo lustro di attività con una celebrazione ufficiale svoltasi lo scorso 27 dicembre.Il sodalizio, guidato dal. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
