Cattolica si stringe a Eleonora ferita nell' inferno di Crans Montana Le siamo vicini con tutto il cuore

Cattolica si unisce in vicinanza a Eleonora Palmieri, ferita nell'incendio di Crans Montana. Trasferita all’ospedale Niguarda di Milano, la giovane di 29 anni è sotto osservazione medica e in coma farmacologico. La comunità esprime solidarietà e speranza per un rapido recupero, mantenendo alta l'attenzione su questa tragedia che ha colpito la cittadina e le sue famiglie.

E’ stata trasferita all’ospedale Niguarda di Milano, tenuta sotto osservazione dai medici e in coma farmacologico, Eleonora Palmieri, 29 anni, originaria di Cattolica e residente a San Giovanni in Marignano, rimasta coinvolta nel terribile incendio scoppiato nella notte di Capodanno all’interno. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

