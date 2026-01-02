Cattolica si stringe a Eleonora ferita nell' inferno di Crans Montana Le siamo vicini con tutto il cuore

Cattolica si unisce in vicinanza a Eleonora Palmieri, ferita nell'incendio di Crans Montana. Trasferita all’ospedale Niguarda di Milano, la giovane di 29 anni è sotto osservazione medica e in coma farmacologico. La comunità esprime solidarietà e speranza per un rapido recupero, mantenendo alta l'attenzione su questa tragedia che ha colpito la cittadina e le sue famiglie.

Strage di Crans Montana, veterinaria di Cattolica tra i feriti - “Abbiamo passato un grande spavento di non poterla più riabbracciare, come è successo per altre famiglie. rainews.it

Chi è Eleonora Palmieri, la veterinaria di Cattolica ferita nell'incendio di Crans-Montana - La veterinaria stava per entrare nel locale della strage (Le Costellation) con feriti e dispersi: ha riportato ustioni in varie parti del corpo. corrieredibologna.corriere.it

