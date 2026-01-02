Cattolica si stringe a Eleonora ferita nell' inferno di Crans Montana Le siamo vicini con tutto il cuore
Cattolica si unisce in vicinanza a Eleonora Palmieri, ferita nell'incendio di Crans Montana. Trasferita all’ospedale Niguarda di Milano, la giovane di 29 anni è sotto osservazione medica e in coma farmacologico. La comunità esprime solidarietà e speranza per un rapido recupero, mantenendo alta l'attenzione su questa tragedia che ha colpito la cittadina e le sue famiglie.
E’ stata trasferita all’ospedale Niguarda di Milano, tenuta sotto osservazione dai medici e in coma farmacologico, Eleonora Palmieri, 29 anni, originaria di Cattolica e residente a San Giovanni in Marignano, rimasta coinvolta nel terribile incendio scoppiato nella notte di Capodanno all’interno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Crans-Montana, il fidanzato di una italiana ferita: “L’ho vista bruciare, intorno a noi l’inferno”
Leggi anche: “Così ho salvato la mia fidanzata Eleonora dall’inferno di Crans Montana. Quei 15 minuti che hanno cambiato il nostro destino”
Crans-Montana, Cattolica si stringe attorno alla famiglia di Eleonora Palmieri - Cattolica si stringe attorno alla famiglia di Eleonora Palmieri, la veterinaria 29enne rimasta ferita nell’incendio di Crans Montana, in Svizzera. corriereromagna.it
Strage di Crans Montana, veterinaria di Cattolica tra i feriti - “Abbiamo passato un grande spavento di non poterla più riabbracciare, come è successo per altre famiglie. rainews.it
Chi è Eleonora Palmieri, la veterinaria di Cattolica ferita nell'incendio di Crans-Montana - La veterinaria stava per entrare nel locale della strage (Le Costellation) con feriti e dispersi: ha riportato ustioni in varie parti del corpo. corrieredibologna.corriere.it
abuso numero due - Buon 2026 La ragazza dorme col coltello sotto il letto. Stringe un fiore tra le mani. Sogna di asciugarsi i capelli al sole. Si spoglia soltanto per i baci. Se accetta un invito al ristorante, se dopo passa da casa del galante per un caffè, spera c - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.