Nella puntata del 30 dicembre de La Volta Buona, Caterina Balivo si è commossa ascoltando la toccante confessione di Rita Rusic, che ha rivelato di aver perso un figlio. Un momento di sincera emozione inserito in un programma che ha alternato riflessioni personali e ricordi di fine anno, offrendo agli spettatori un’occasione di condivisione e sensibilità.

La puntata del 30 dicembre de La Volta Buona ha regalato momenti di profonda emozione e leggerezza, in un mix perfettamente calibrato tra confessioni intime e bilanci di fine anno. Caterina Balivo, padrona di casa in forma smagliante dopo le festività, ha guidato il pubblico attraverso un viaggio tra i grandi amori vip del 2025, quelli nati e quelli naufragati, con ospiti che hanno saputo toccare corde diverse dell'animo degli spettatori. Il momento più toccante della trasmissione è arrivato quando Rita Rusic ha condiviso per la prima volta una confessione dolorosa che non aveva mai reso pubblica: la perdita di un figlio.

© Screenworld.it - Caterina Balivo in lacrime per la confessione shock di Rita Rusic: “Ho perso un figlio”

