Catapulta elettromagnetica su tir | le immagini che incastrano la Cina

Recenti immagini emerse in Cina mostrano droni da combattimento a bassa osservabilità affiancati da camion insoliti, catturate nel cantiere navale Hudong-Zhonghua di Shanghai. Questi scatti stanno attirando l'attenzione degli analisti militari, offrendo spunti sullo sviluppo tecnologico e le strategie di difesa del paese. La rilevanza di queste immagini sta nel loro potenziale impatto sulle dinamiche geopolitiche e sulla sicurezza regionale.

Alcune immagini comparse online negli ultimi giorni in Cina stanno attirando l'attenzione degli analisti militari: droni da combattimento a bassa osservabilità, affiancati da camion insoliti disposti in sequenza, fotografati all'interno del grande cantiere navale Hudong-Zhonghua di Shanghai. Nel loro insieme, questi elementi suggeriscono qualcosa di più ambizioso di un semplice trasporto, ovvero la possibile sperimentazione di una catapulta elettromagnetica terrestre e mobile per il lancio di velivoli senza pilota. I suddetti droni immortalati, infatti, sembrano progettati per il lancio tramite catapulta.

