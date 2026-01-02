Catania ufficiale l' acquisto di Giovanni Bruzzaniti

Il Catania ha ufficializzato l'acquisto di Giovanni Bruzzaniti dal Pineto Calcio. La società ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del giocatore, rafforzando così la rosa per la nuova stagione. Questo trasferimento rappresenta un passo importante nel progetto della squadra, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni e consolidare la posizione in campionato.

Il Catania ha annunciato di aver "acquisito dal Pineto Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Bruzzaniti". Nel girone d'andata della Serie C Sky Wifi 20252026, l'attaccante ha firmato 9 gol e 7 assist nell'arco delle 17 gare disputate con la squadra abruzzese.

Catania, ufficiale l’acquisto di Bruzzaniti: subito in campo a Foggia - Giovanni BruzzanitiGiovanni Bruzzaniti Giovanni Bruzzaniti è ufficialmente un nuovo calciatore del Catania. msn.com

Catania, ora l'arrivo di Bruzzaniti è ufficiale - Il club di Pelligra ha portato a termine la prima operazione di rafforzamento. lasicilia.it

Ora è anche ufficiale: #Bruzzaniti al #Catania x.com

