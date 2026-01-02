Catania colpo Bruzzaniti | mercato sprint per ripartire in testa

Giovanni Bruzzaniti si è unito al Catania, firmando il contratto allo stadio Angelo Massimino. Il calciatore si mette subito a disposizione di mister Toscano, con l’obiettivo di contribuire al ritorno in testa alla classifica. L’ingresso di Bruzzaniti rappresenta un passo importante per il mercato del club, che punta a rafforzarsi in vista delle prossime sfide.

Giovanni Bruzzaniti è ufficialmente arrivato a Catania. Il calciatore si è recato allo stadio Angelo Massimino per firmare il contratto e mettersi subito a disposizione della squadra rossazzurra e di mister Mimmo Toscano, pronto a inserirlo nei meccanismi del gruppo.Un innesto mirato - pensato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

