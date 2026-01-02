Castellanos sarà un nuovo calciatore del West Ham | è atteso a Londra già nel pomeriggio di oggi

Taty Castellanos si trasferisce al West Ham, arrivando a Londra nel pomeriggio di oggi. La trattativa, rapida e senza complicazioni, ha portato l’attaccante argentino ex Girona a scegliere la Premier League come nuova sfida professionale, lasciando alle spalle un rapporto non del tutto soddisfacente con Sarri. Questa operazione rappresenta un’importante occasione per il giocatore di confrontarsi con un campionato di livello internazionale.

Una trattativa lampo quella che ha portato il Taty Castellanos al West Ham. Complice il poco feeling con il modo di giocare di Sarri, l'attaccante argentino ex Girona, ha preferito provare una nuova sfida in Premier League. In tal senso, aggiornano Romano e Moretto. Castellanos va al West Ham: i dettagli. Come riportato nella giornata di ieri da Fabrizio Romano su X, alla Lazio andranno ben 29 milioni: Taty Castellanos to West Ham, here we go! Deal agreed for €29m from Lazio. Agreement in place also over long term deal for the Argentinian striker. West Ham sign both Castellanos and Pablo (from Gil Vicente) upfront.

