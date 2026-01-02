Caso Alfonso Signorini | Antonio Medugno racconta la sua verità su Instagram
Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha condiviso su Instagram la propria versione dei fatti riguardo alle accuse mosse da Alfonso Signorini. In un messaggio chiaro e diretto, Medugno precisa di non aver mai avuto rapporti con Signorini, contribuendo a chiarire la propria posizione nel contenzioso in corso. La sua testimonianza rappresenta un elemento importante nel quadro delle vicende legate a questa controversia.
L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha denunciato Signorini per violenza sessuale e estorsione, chiarisce la sua posizione sui social: «Non sono mai andato a letto con lui». Caso Alfonso Signorini: La denuncia e il racconto di Antonio Medugno Caso Alfonso Signorini: Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha parlato attraverso un . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
