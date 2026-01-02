Caserta | fermato 32enne per tentato omicidio dell’ex fidanzata

A Caserta, un uomo di 32 anni è stato arrestato per tentato omicidio della sua ex fidanzata, trovata in condizioni critiche a Castel Volturno. L’indagato, con precedenti per droga, è stato fermato durante le prime fasi delle indagini e si trova ora in custodia. La vicenda evidenzia le problematiche legate alla violenza di genere e l’importanza di interventi tempestivi.

La donna trovata in condizioni critiche a Castel Volturno; l’ex fidanzato con precedenti per droga è stato arrestato e posto in carcere durante le indagini preliminari.. Lo scorso 23 dicembre la Polizia di Stato di Caserta, coordinata da questa Procura, ha eseguito un fermo a carico di un trentaduenne nigeriano gravemente indiziato del tentato omicidio della ex fidanzata. Nella nottata, la volante del Commissariato di P.S. di Castel Volturno, su disposizione della Sala Operativa, è intervenuta a seguito di segnalazione di lite in corso tra un uomo e una donna di nazionalità africana. Sul posto, riversa a terra nel cortile di una villetta a schiera, gli operatori hanno trovato una donna, apparsa immediatamente in condizioni di salute disperate, e all’interno dell’abitazione, due uomini di origine africana, rispettivamente l’ex fidanzato della donna con il polso destro fasciato e tracce di sangue sui vestiti, e un suo amico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

