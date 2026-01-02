Caserta bimbo di 9 anni ferito da un botto

Aversa, Caserta – Un bambino di 9 anni è rimasto ferito a causa di un incidente con un prodotto pirotecnico. L’episodio si è verificato nella città di Aversa, e il bambino è stato prontamente assistito dai soccorritori. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto per garantire maggiore sicurezza e prevenire eventuali incidenti futuri.

Un bimbo di nove anni di Aversa (Caserta) sarebbe rimasto ferito maneggiando un prodotto pirotecnico. Non sarebbe stata causata da un proiettile la ferita dal bimbo di 9 anni di Aversa (Caserta), finito nella notte in ospedale con una lieve lesione ad una mano e poi dimesso. Inizialmente i carabinieri intervenuti sul posto pensavano che . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Caserta, bimbo di 9 anni ferito da un botto Leggi anche: Caserta, bambino di 9 anni ferito da proiettile vagante Leggi anche: Bimbo di 9 anni ferito di striscio da proiettile vagante Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Capodanno, bimbo di 9 anni ferito di striscio da proiettile a Caserta; Caserta, bambino di 9 anni ferito da proiettile vagante; Caserta, bambino di 9 anni ferito da proiettile vagante; Caserta, bambino di 9 anni ferito da proiettile vagante. Capodanno, bimbo di 9 anni ferito di striscio da proiettile a Caserta - Nell'episodio di Aversa sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, che hanno avviato le indagini repertando nelle vicinanze del luogo del ferimento ... tg24.sky.it

Bimbo di 9 anni ferito ad Aversa a Capodanno, stava maneggiando i botti - Non sarebbe stata causata da un proiettile la ferita dal bimbo di 9 anni di Aversa (Caserta), finito nella notte di ... internapoli.it

Festeggiamenti di Capodanno, un bimbo di 9 anni ferito maneggiando probabilmente un prodotto pirotecnicoo - Tra Napoli e provincia 57 feriti per l'esplosione di botti. ansa.it

BOTTI E FERITI, UN BIMBO COLPITO DA UN PROIETTILE VAGANTE RICOVERATO A CASERTA, A CAPODANNO 770 INTERVENTI DEI POMPIERI Ancora feriti per i botti di Capodanno nonostante i tanti divieti decisi dai sindaci. Ieri a Ostia, sul litorale roma - facebook.com facebook

