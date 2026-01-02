Caserta 13enne perde 4 dita | ha raccolto un petardo inesploso

Un ragazzo di 13 anni di San Nicola La Strada è rimasto gravemente ferito il 1 gennaio, quando un petardo inesploso gli è esploso in mano. L’incidente ha causato la perdita di quattro dita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e il giovane è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. L’episodio evidenzia i rischi legati all’uso di ordigni esplosivi durante le festività.

Un 13enne è rimasto gravemente ferito a San Nicola La Strada nel pomeriggio del 1 gennaio: un petardo gli è esploso in mano facendogli perdere quattro dita. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Raccoglie petardo inesploso nella villetta: tredicenne perde 4 dita Leggi anche: Raccoglie un petardo inesploso e perde quattro dita: primo ferito per i botti a Napoli Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Caserta, botti di Capodanno:perde 4 dita mentre maneggia petardo inesploso; Caserta, botti di Capodanno:perde 4 dita mentre maneggia petardo inesploso; Incidenti Capodanno 2026: Napoli, 24enne romano perde tre dita per i botti. Viene dimesso e spara di nuovo: ferito all'occhio; Un petardo gli scoppia in mano: ragazzino perde 4 dita. Caserta, 13enne perde 4 dita: ha raccolto un petardo inesploso - Un 13enne è rimasto gravemente ferito a San Nicola La Strada nel pomeriggio del 1 gennaio: un petardo gli è esploso in mano facendogli perdere quattro ... fanpage.it

Caserta, botti di Capodanno:perde 4 dita mentre maneggia petardo inesploso - Due episodi drammatici: il primo l'altra notte ad Aversa; il secondo ieri pomeriggio a San Nicola la Strada. ilmattino.it

Raccoglie petardo inesploso nella villetta: tredicenne perde 4 dita - E’ accaduto nel pomeriggio del 1° gennaio 2026 nella villetta Santa Maria delle Grazie. casertanews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.