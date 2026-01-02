Cascina approvato il Bilancio di previsione 2026 | continuità dinamismo e sostenibilità al centro
Il consiglio comunale di Cascina ha approvato il Bilancio di previsione 2026, un documento che riflette la volontà di mantenere stabilità e sviluppo sostenibile. La pianificazione si concentra sulla continuità delle politiche pubbliche, valorizzando iniziative che favoriscono il dinamismo economico e sociale del territorio. Questa approvazione rappresenta un importante passo nella gestione amministrativa, con l’obiettivo di garantire servizi efficienti e un futuro equilibrato per la comunità.
Il consiglio comunale di Cascina ha approvato l’ultimo bilancio di previsione del mandato amministrativo. Un bilancio da 40 milioni di euro all’insegna di tre parole chiave: continuità, dinamismo e sostenibilità. “L’ottica con cui abbiamo lavorato a questo bilancio - ha detto l’assessore Paolo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
