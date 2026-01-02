Casa Cavazzini ultimi giorni per visitare la mostra di Guido Guidi

Ultimi giorni per visitare a Udine la grande retrospettiva dedicata a Guido Guidi. A Casa Cavazzini è visitabile fino al 6 gennaio 2026 la mostra Col Tempo. 1956–2024, una delle esposizioni più significative della stagione culturale cittadina.Promossa dal Comune di Udine in collaborazione con il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

