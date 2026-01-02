Casa Bruschi inizia il 2026 con l’apertura gratuita il 4 gennaio

Il 4 gennaio 2026, Casa Bruschi invita il pubblico ad entrare gratuitamente, offrendo un'opportunità per scoprire la sua collezione di arte, antiquariato e le mostre temporanee. In occasione del fine settimana di Fiera Antiquaria, questa iniziativa rappresenta un'occasione per avvicinarsi alla storia e alla cultura del territorio di Arezzo, nel rispetto delle norme di accesso e preservando l'atmosfera di rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale.

Arezzo, 2 gennaio 2026 – Per iniziare il 2026 all'insegna di arte, cultura e antiquariato e in occasione del fine settimana di Fiera Antiquaria, verrà offerto domenica 4 gennaio l 'ingresso gratuito alla Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, e alle mostre temporanee Fantasie Déco. Opere dalla collezione d'arte di Fondazione CR Firenze e Monete dal mondo, in linea con quanto stabilito dal Ministero della Cultura per la prima domenica del mese e con Gallerie d'Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo. Per festeggiare la Befana, Casa Bruschi prevede l'apertura straordinaria sia lunedì 5 gennaio che il 6 gennaio organizzando visite guidate alle 16 con laboratori didattici gratuiti per giovani e famiglie tra gli oggetti della Collezione Bruschi.

