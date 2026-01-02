Casa Bruschi festeggia la Befana con visite guidate e laboratori creativi

Il fine settimana di Fiera Antiquaria a Arezzo offre l’opportunità di visitare gratuitamente la Casa Museo Ivan Bruschi domenica 4 gennaio. In occasione della festa della Befana, Casa Bruschi propone visite guidate e laboratori creativi, promuovendo arte, cultura e il patrimonio storico locale. Questa iniziativa permette di scoprire le mostre temporanee Fantasie Déco e di approfondire il patrimonio culturale custodito dalla casa museo, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo.

Per iniziare il 2026 all’insegna di arte, cultura e antiquariato e in occasione del fine settimana di Fiera Antiquaria, verrà offerto domenica 4 gennaio l’ingresso gratuito alla Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, e alle mostre temporanee Fantasie Déco. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Casa Bruschi festeggia la Befana con visite guidate e laboratori creativi Leggi anche: Cacce al tesoro, laboratori creativi e visite guidate animate per celebrare le Famiglie al Museo Leggi anche: Fiera Antiquaria e inizio delle Festività: aperture speciali e visite guidate gratuite a Casa Bruschi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Casa Bruschi festeggia la Befana con visite guidate e laboratori creativi - Per iniziare il 2026 all’insegna di arte, cultura e antiquariato e in occasione del fine settimana di Fiera Antiquaria, verrà offerto domenica 4 gennaio l’ingresso gratuito alla Casa Museo Ivan Brusch ... msn.com

Festività a Casa Bruschi: aperture straordinarie, didattica, conferenze e musica barocca - Arezzo, 16 dicembre 2025 – Casa Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, nel segno della valorizzazione del patrimonio artistico e delle attività educative si prepara a un dicembre ... lanazione.it

Appuntamento al Mumec e Casa Bruschi, ecco tutte le iniziative delle vacanze - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.