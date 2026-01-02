Carugate onora i suoi benemeriti Premi a volontari e imprenditori E uno alla memoria al garibaldino

A Carugate, si riconoscono e si onorano coloro che hanno contribuito a valorizzare il nome della città attraverso il lavoro e il volontariato. La cerimonia premia volontari, imprenditori e figure che si sono distinte nel tempo, tra cui anche un riconoscimento speciale in memoria di un garibaldino. Un momento di gratitudine e riconoscimento per chi ha fatto la differenza nel territorio.

di Barbara Calderola CARUGATE Anche Carugate premia i propri benmeriti, chi ha portato in alto il nome della città, dal lavoro al volontariato. Nove i prescelti a cominciare dall' Unione Samaritana per la sua opera all'interno della Casa dell'anziano San Camillo, "porta ascolto agli ospiti della casa di riposo e collabora alle attività. I 40 volontari offrono sostegno concreto a chi non è più autonomo", la motivazione. Per passare a Simona Santamaria, fondatrice del Gruppo Kaos, 35 anni fa ha creato una realtà che "regala momenti di gioia alla cittadinanza coinvolgendo tante persone". E poi Maria Josè De Menezes Caparica, l'artista brasiliana che ha deciso da tempo di fare di Carugate la propria casa, "lancia messaggi di inclusività contro la violenza sulle donne e aiuta le persone a rialzarsi dal dolore", senza tralasciare "il contributo alla Quadriglia Brasiliana, che coinvolge diverse associazioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carugate onora i suoi benemeriti. Premi a volontari e imprenditori. E uno alla memoria al garibaldino

