Cartoon World Roma al Teatro Italia

Cartoon World – Family Show arriva a Roma, portando un coinvolgente spettacolo teatrale dedicato a bambini e famiglie. Al Teatro Italia, il pubblico potrà vivere un’esperienza divertente e educativa, ideale per trascorrere una giornata in compagnia. Un evento che unisce intrattenimento e valori, già apprezzato in molte città italiane.

Arriva nella Capitale Cartoon World – Family Show, il grande spettacolo teatrale per bambini e famiglie che sta conquistando i teatri di tutta Italia. L’appuntamento è fissato per sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026 presso il Teatro Italia di Roma (Via Bari, 18).Cartoon World è un evento unico. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Al teatro Reims arriva il "Cartoon World" Leggi anche: Cartoon world al Circus: un family show con tante mascotte, giochi e divertimento Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Weekend a Roma: archeologia, musica, cartoon, pizza e poi occhi al cielo per lo show dei droni «Grace for the World» - Il 13 settembre alle 20 in piazza San Pietro si scrive la storia, con il Vaticano che ospita il suo primo maxi concerto pubblico in diretta mondiale: è «Grace for the World», gran finale del «World ... roma.corriere.it Cartoon Fest a Cinecittà World - Bambini e genitori potranno assaporare la magica e spensierata atmosfera ed immergersi nel mondo fantasy ... romatoday.it #TRIESTE l’11 GENNAIO 2026, vivi un’emozione unica con: -- -- Il Family Show più atteso con le star della TV presentate da attori!! Per la prima volta a Trieste arriva Cartoon World, lo spettacolo teatrale che trasforma i cart - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.