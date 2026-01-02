Carta Acquisti 2026 | aggiornati i limiti ISEE e reddituali per l’accesso al beneficio Nuova modulistica disponibile presso INPS e Poste Italiane

A partire dal 1° gennaio 2026, la Carta Acquisti aggiornaili limiti ISEE e reddituali per l’accesso al beneficio. L’INPS ha comunicato che i requisiti economici sono stati adeguati in base all’inflazione rilevata dall’ISTAT. La nuova modulistica è disponibile presso INPS e Poste Italiane, garantendo un accesso più equo alle prestazioni per i cittadini che ne hanno diritto.

La Carta Acquisti subisce un adeguamento dei requisiti economici a partire dal 1° gennaio 2026. L'INPS ha comunicato che i limiti di reddito e l'indicatore ISEE necessari per accedere al contributo sono stati perequati in base al tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT.

