Carrisi il più venduto delle feste

Pubblicato l’11 novembre, il nuovo romanzo di Donato Carrisi La bugia dell’orchidea ha fatto da subito il suo ingresso alla prima posizione della classifica generale. Da allora è rimasto ai vertici delle classifiche, occupando per diverse settimane la prima posizione della sezione di narrativa italiana e risultando anche quest’anno, secondo le rilevazioni Gfk, il romanzo italiano più venduto nel mese di dicembre 2025. Lo rivela la casa editrice Longanesi in una nota. La protagonista del thriller è Victoria Anthon, scrittrice di successo che non ha mai rivelato il suo volto ai lettori che si ritrova a indagare su un antico efferato caso di cronaca nera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

