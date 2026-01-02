Carrisi il più venduto delle feste
Pubblicato l’11 novembre, il nuovo romanzo di Donato Carrisi La bugia dell’orchidea ha fatto da subito il suo ingresso alla prima posizione della classifica generale. Da allora è rimasto ai vertici delle classifiche, occupando per diverse settimane la prima posizione della sezione di narrativa italiana e risultando anche quest’anno, secondo le rilevazioni Gfk, il romanzo italiano più venduto nel mese di dicembre 2025. Lo rivela la casa editrice Longanesi in una nota. La protagonista del thriller è Victoria Anthon, scrittrice di successo che non ha mai rivelato il suo volto ai lettori che si ritrova a indagare su un antico efferato caso di cronaca nera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Remise en forme post feste con il tapis roulant elettrico e salvaspazio più venduto. Ora in offerta
Leggi anche: Gianni Bellini è tra i più celebri collezionisti al mondo "Dall’Arabia a Miami, faccio mostre e sogno un museo Ho più di quattromila album, non ho mai venduto nulla». Il guru delle figurine. Storie da attaccare
Carrisi il più venduto delle feste - Pubblicato l’11 novembre, il nuovo romanzo di Donato Carrisi La bugia dell’orchidea ha fatto da subito il suo ingresso ... msn.com
Buon inizio anno a tutto il gruppo! Diverso tempo fa mi è stato regalato questo libro ma lo devo ancora leggere perché Carrisi non mi ha mai convinta fino in fondo! Voi cosa ne pensate Premetto che ora, incuriosita dalle recensioni, sto leggendo "l'educazione - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.