Carnevali loda il Sassuolo | Voto? Merita un bel 9
Giovanni Carnevali esprime grande apprezzamento per il rendimento del Sassuolo, definendo il lavoro dell'allenatore di grande livello e sottolineando come le sue prestazioni confermino questa valutazione. Pur non assegnando un voto specifico, Carnevali riconosce un anno positivo, paragonandolo a un 9, evidenziando la crescita e la qualità della squadra guidata dal tecnico.
Un anno da 9, e un tecnico cui Giovanni Carnevali non dà il voto ma dice che "è un allenatore da grande squadra, e quanto sta facendo lo conferma". Oggi è già vigilia, con il Sassuolo che domani si riaffaccia al campionato affrontando il Parma al Mapei Stadium, ma in avvio di 2026 l’amministratore delegato e direttore generale neroverde sceglie di ‘fermarsi’ su un 2025 "che merita un bel 9. Per il percorso in Serie B, che è stato fantastico, ma anche per il buonissimo ritorno nella massima serie". Vero: da gennaio a primavera i neroverdi hanno consolidato il dominio espresso nella prima parte della loro stagione in B, consolidando il primo posto con 36 punti in 18 gare e una volta in A la differenza si è vista, ma nemmeno troppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Sassuolo, Carnevali blinda Laurienté
Leggi anche: Sassuolo, Carnevali: “Fascino speciale in questo stadio: il ricordo degli Squinzi tifosi del Milan”
Carnevali loda il Sassuolo: "Voto? Merita un bel 9" - Il dirigente ripercorre il riscatto dalla Serie B alla classifica di oggi "Siamo molto soddisfatti. msn.com
Sassuolo, Carnevali: "Inter e Bologna seguono Muharemovic" - L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato dell'imminente calciomercato a Tuttosport facendo un bilancio anche del suo lavoro al Sassuolo: "Il voto al 2025 è un bel 9 pensand ... sport.sky.it
Carnevali: «Grosso è da grande club. Frattesi alla Juve? Secondo me è la squadra giusta per lui. Su Muharemovic dico che…» - Carnevali in un’intervista a ‘Tuttosport’ ripercorre l’anno del Sassuolo, ma si sofferma anche su temi di calciomercato molto delicati Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, traccia ... calcionews24.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.