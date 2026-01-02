Carlo Rovelli | La scuola distrugge la curiosità Einstein divenne geniale grazie a un anno di ozio creativo Detestavo il liceo e l’università la ribellione giovanile è il vero motore del progresso scientifico
Carlo Rovelli, fisico teorico e ricercatore di gravità quantistica, ha condiviso riflessioni sul ruolo della scuola e della creatività nel progresso scientifico. Durante un’intervista in occasione del Premio Alassio per l’Informazione Culturale, ha espresso il suo pensiero su come l’ozio creativo e la ribellione giovanile siano elementi fondamentali per l’innovazione, criticando il sistema scolastico tradizionale e sottolineando l’importanza di stimolare la curiosità.
Carlo Rovelli, ordinario di fisica teorica all'Università di Aix-Marseille e direttore del gruppo di ricerca in gravità quantistica del Centre de Physique Théorique, ha affrontato il tema del sistema scolastico durante l'intervista rilasciata in occasione del Premio Alassio per l'Informazione Culturale.
