Carlo Rovelli | La scuola distrugge la curiosità Einstein divenne geniale grazie a un anno di ozio creativo Detestavo il liceo e l’università la ribellione giovanile è il vero motore del progresso scientifico

Carlo Rovelli, fisico teorico e ricercatore di gravità quantistica, ha condiviso riflessioni sul ruolo della scuola e della creatività nel progresso scientifico. Durante un’intervista in occasione del Premio Alassio per l’Informazione Culturale, ha espresso il suo pensiero su come l’ozio creativo e la ribellione giovanile siano elementi fondamentali per l’innovazione, criticando il sistema scolastico tradizionale e sottolineando l’importanza di stimolare la curiosità.

