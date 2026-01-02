Carlo Luigi Montalbetti trovato morto in casa a Milano | indagata la moglie

Milano, 2 gennaio 2025 – La moglie di Carlo Luigi Montalbetti, trovato morto nella sua abitazione in zona Gorla, è stata formalmente indagata per omicidio dalla procura di Milano. L’indagine, condotta dalla pm Laura Biliotti, mira a chiarire le circostanze della morte del settantaduenne avvenuta all’alba del 27 dicembre. Al momento, le autorità proseguono con gli accertamenti per comprendere le dinamiche dell’accaduto.

Milano, 2 gennaio 2025 – La moglie di Carlo Luigi Montalbetti, il settantaduenne morto all’alba del 27 dicembre nella sua abitazione in zona Gorla a Milano, risulta formalmente indagata nel fascicolo per omicidio aperto dalla pm Laura Biliotti per far luce su quanto accaduto quella notte in via Stefanardo da Vimercate. Un’iscrizione tecnica, come si dice in gergo. L’avviso di garanzia è stato notificato nelle scorse ore alla cinquantenne polacca, anche a sua tutela come atto dovuto per consentirle di nominare un avvocato e un consulente in vista dell’autopsia in programma lunedì prossimo. Attesa per l’autopsia . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

