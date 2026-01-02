Cardarelli tre trapianti il 31 dicembre | il particolare ultimo dell' anno dell' ospedale napoletano

Il 31 dicembre all’Ospedale Cardarelli di Napoli si sono conclusi con tre trapianti, segnando un importante risultato per l’anno. Nonostante si avvicinasse la fine dell’anno, le sale operatorie hanno continuato a operare, contribuendo a consolidare un bilancio positivo di trapianti, con numeri in crescita rispetto agli anni precedenti. Questa attività testimonia l’impegno costante dell’ospedale nel settore dei trapianti e il progresso raggiunto nel campo delle donazioni e delle procedure chirurgiche.

Napoli, al Cardarelli il 31 dicembre eseguiti 3 trapianti: due di midollo ed uno di fegato - Il 31 dicembre ha contribuito all’annata record di trapianti al Cardarelli, il 2025 si chiude con un aumento di trapianti di fegato: 81 negli ultimi 12 mesi, nel 2024 erano stati 47 ... msn.com

Un segnale di speranza per il 2026: tre trapianti al Cardarelli nella notte di San Silvestro - Stampa Sono stati 81 i trapianti di fegato effettuati al Cardarelli nel 2025, mentre sono stati 76 i trapianti di midollo. salernonotizie.it

#NAPOLI Cardarelli da record; il 2025 si chiude con un boom di trapianti - facebook.com facebook

