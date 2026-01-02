Carcere Udine detenuto straniero appicca il fuoco

Nella struttura detentiva di Udine, un detenuto straniero ha appiccato un incendio, evidenziando le preoccupazioni legate alla sicurezza carceraria. La presenza di detenuti con disturbi psichiatrici rappresenta una sfida significativa, richiedendo interventi mirati per garantire la tutela di tutti all’interno delle strutture penitenziarie italiane.

Principio d'incendio in cella, allarme nel carcere di Udine - Nella notte un detenuto ha appiccato il fuoco ad alcune suppellettili e oggetti personali. rainews.it

Detenuto appicca il fuoco nella sua cella: due ricoverati in semi-intensiva e 7 agenti intossicati - Un detenuto, già noto per comportamenti violenti e con fragilità psichiatriche, ha tentato di appiccare un incendio all’interno della propria cella. nordest24.it

Sappe denuncia incendio doloso in carcere a Udine. Capece, "ora basta". La notte di Capodanno #ANSA x.com

Paura nel carcere di Udine nella notte di San Silvestro: detenuti evacuati. E' allarme sicurezza. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.