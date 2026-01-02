Carcere Udine detenuto straniero appicca il fuoco
Nella struttura detentiva di Udine, un detenuto straniero ha appiccato un incendio, evidenziando le preoccupazioni legate alla sicurezza carceraria. La presenza di detenuti con disturbi psichiatrici rappresenta una sfida significativa, richiedendo interventi mirati per garantire la tutela di tutti all’interno delle strutture penitenziarie italiane.
''la forte presenza di detenuti con disturbi psichiatrici rappresenta un problema serio per la sicurezza delle carceri italiane''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
