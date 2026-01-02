Carburanti pedaggi Rc auto | Aumenti a raffica nel 2026

Il 2026 si è aperto con una serie di aumenti nei costi di carburanti, pedaggi e assicurazioni RC auto. Questi rincari influenceranno il budget delle famiglie e delle imprese, rendendo ancora più importante monitorare le variazioni dei prezzi e pianificare le proprie spese con attenzione. In questo contesto, è utile comprendere le cause e le possibili conseguenze di questi incrementi per affrontare al meglio il nuovo anno.

(Adnkronos) – Il 2026 si è aperto con una serie di aumenti che colpiscono direttamente le tasche dei consumatori. Dopo la lunga sequenza di spese legate a Natale, Santo Stefano e Capodanno, il nuovo anno è iniziato con una raffica di rincari su beni e servizi essenziali, entrati in vigore già dal 1 gennaio.

