Carboni Inter tutto pronto per il passaggio al Racing | accordo quasi raggiunto dopo il prestito al Genoa!

Carboni Inter si avvicina al trasferimento al Racing, dopo aver trascorso un prestito al Genoa. L’accordo tra le parti è ormai quasi definito, segnando una fase importante per il futuro del giovane attaccante argentino. La soluzione rappresenta una nuova opportunità per il calciatore di consolidare la propria carriera in Argentina.

Valentin Carboni, dopo il suo prestito al Genoa, vestirà la maglia del Racing in Argentina. Secondo quanto riportato da Tomás Dávila, reporter di ESPN, l'accordo tra le due parti è praticamente definito, con il giocatore che ha fortemente voluto questa destinazione. Manca ancora qualche dettaglio, ma il trasferimento sembra ormai in dirittura d'arrivo. L'accordo tra l' Inter e il Racing prevede un prestito annuale senza opzione di acquisto, come confermato da fonti vicine alla trattativa.

