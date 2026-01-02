Carabinieri oltre 31 mila reati gestiti nel 2025 | il quadro della provincia

Nel 2025, i Carabinieri della provincia di Padova hanno gestito oltre 31.000 reati, riflettendo una realtà complessa e articolata. La presenza costante delle forze dell’ordine rappresenta un elemento di stabilità in un contesto in cui la criminalità si mantiene attiva. Questa analisi offre un quadro equilibrato della situazione, evidenziando l’impegno delle istituzioni nel garantire sicurezza e ordine pubblico sul territorio.

Nel 2025 la provincia di Padova si è mossa su un crinale sottile: da una parte una criminalità che non arretra, dall'altra uno Stato sempre vigile. Nel corso dell'anno, i Carabinieri del Comando Provinciale di Padova hanno proceduto per 31.400 reati, un dato in linea con l'anno precedente e pari.

