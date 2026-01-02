Capodanno | trionfa parata a Roma Celli eventi che valorizzano patrimonio culturale

Il Capodanno a Roma si è concluso con la partecipazione della Rome Parade 2026, una parata patrocinata da Roma Capitale ed Enac. L’evento ha animato il centro storico con musica, colori e marching band internazionali, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale della città. Un’occasione di condivisione e tradizione che ha riscosso grande successo tra cittadini e visitatori.

La Rome Parade 2026, evento patrocinato da Roma Capitale ed Enac, che ieri – nel giorno di Capodanno – ha inondato le vie del centro storico con musica, colori ed entusiasmo grazie alle marching band provenienti da tutto il mondo, “e’ stato un successo”. E’ quanto si legge in una nota. Alla manifestazione ha preso parte anche la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, che ha tagliato il nastro inaugurale e salutato artisti, famiglie e turisti presenti. “La parata, giunta alla sua 19ma edizione, si e’ confermata il piu’ grande spettacolo in Italia dedicato alle marching band e ai gruppi di cheerleader statunitensi, affiancati per l’occasione da formazioni italiane folkloristiche e tradizionali – sottolinea la nota -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Capodanno: trionfa parata a Roma, Celli “eventi che valorizzano patrimonio culturale” Leggi anche: Dal Concertone alla Parata, Roma si prepara al Capodanno. Celli: “Un grande palcoscenico per la città” Leggi anche: Al via “Natale in casa Artecard”: un percorso di eventi e visite esclusive alla scoperta del patrimonio culturale campano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Musica e colori per Capodanno da record: trionfa la Rome Parade 2026 - È stato un successo la Rome Parade 2026, evento patrocinato da Roma Capitale ed ENAC, che ieri – nel ... expartibus.it

Dal Concertone alla Parata, Roma si prepara al Capodanno. Celli: “Un grande palcoscenico per la città” - La presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli: “Eventi di divertimento e riflessione”. fanpage.it

Capodanno al Circo Massimo: il concerto che ha radunato migliaia di fan e Gualtieri si gode il trionfo. - ?? #Capodanno #Concerto Un’esplosione di note e emozioni Immaginate il cuore pulsante di Roma, avvolto in ... lacronacadiroma.it

"L'anno che verrà", -Capodanno Rai-, in onda per il terzo anno dalla Calabria, in questa occasione dal lungomare di Catanzaro, e condotto per la seconda volta da Marco Liorni. Trionfa con il 35.5% di share e oltre 5 milioni di spettatori confermandosi come pr - facebook.com facebook

Gaeta, fantastico Capodanno. Piazza della Libertà stracolma e in festa: trionfa Paolo Belli con la sua Big Band x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.