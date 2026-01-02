Capodanno tragedia Cassola | Luciana Tessarollo 72 anni muore investita mentre guarda fuochi artificio

Durante i festeggiamenti per il Capodanno a Cassola, si è verificato un incidente tragico: Luciana Tessarollo, 72 anni, è stata investita mentre osservava i fuochi d’artificio a San Zeno di Cassola. La donna è deceduta sul posto. L’episodio ha suscitato grande cordoglio nella comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza durante le celebrazioni pubbliche.

Una serata di festeggiamenti per il Capodanno si è trasformata in dramma a San Zeno di Cassola, in via Marangoni. Pochi minuti dopo la mezzanotte, Luciana Tessarollo, 72 anni, è stata investita e uccisa da un’automobile mentre era uscita di casa per ammirare i fuochi d’artificio.La donna è stata travolta da una vettura guidata da un giovane conducente, che si è immediatamente fermato per soccorrerla e ha allertato il 118. Sul posto è intervenuto il Suem, che ha trasportato d’urgenza la vittima al pronto soccorso dell’ospedale di Bassano del Grappa. Purtroppo, Luciana Tessarollo è deceduta pochi minuti dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

