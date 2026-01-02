Capodanno tra brindisi e proteste Apas | Troppi botti siamo stanchi

Il Capodanno a San Marino si è svolto tra festeggiamenti e proteste. Nonostante il freddo intenso, molte persone hanno partecipato ai festeggiamenti in Piazza Sant’Agata, mentre alcuni cittadini hanno espresso disagio per l’uso eccessivo di petardi. L’Associazione Pro Ambiente Sammarinese ha evidenziato la stanchezza verso i botti, sottolineando la necessità di trovare un equilibrio tra tradizione e rispetto per l’ambiente.

Il freddo polare non ha fermato i sammarinesi. In tanti hanno festeggiato il Capodanno sotto le stelle, in Piazza Sant'Agata. Musica fino alle due del mattino e divertimento per tutti. Il conto alla rovescia, il brindisi di mezzanotte per un felice 2026. Tutto accompagnato dalle grandi hit degli anni 2000 con la musica selezionata dal dj Simone Dei Tos. Ad accompagnare i presenti la voce di Alice Danesi. Poi performance live, ballerini, mascotte. Una discoteca a cielo aperto e una tradizione che in Piazza Sant'Agata si ripete ormai da più di qualche anno. Una notte di brindisi in sicurezza a San Marino.

