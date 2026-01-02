Capodanno tanti petardi sequestrati e multe nonostante l' ordinanza anti-botti

Durante la notte di Capodanno, a Bologna, l’ordinanza anti-botti non ha impedito ai cittadini di festeggiare, con diversi petardi sequestrati e multe emesse. Nonostante le restrizioni, il ricorso a esplosivi artigianali si è protratto, evidenziando le difficoltà di enforcement delle misure di sicurezza. La situazione evidenzia la necessità di strategie efficaci per garantire la sicurezza pubblica durante le festività.

L’ordinanza anti-botti della notte di Capodanno non ha impedito alle persone di festeggiare l’anno nuovo esplodendo petardi per le strade di Bologna. E mentre nei casi più gravi ci sono stati feriti dagli scoppi, come un uomo in via Zamboni e altre persone ricoverate in ospedale, gli agenti della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

