Capodanno tanti petardi sequestrati e multe nonostante l' ordinanza anti-botti

Durante la notte di Capodanno, a Bologna, l’ordinanza anti-botti non ha impedito ai cittadini di festeggiare, con diversi petardi sequestrati e multe emesse. Nonostante le restrizioni, il ricorso a esplosivi artigianali si è protratto, evidenziando le difficoltà di enforcement delle misure di sicurezza. La situazione evidenzia la necessità di strategie efficaci per garantire la sicurezza pubblica durante le festività.

L’ordinanza anti-botti della notte di Capodanno non ha impedito alle persone di festeggiare l’anno nuovo esplodendo petardi per le strade di Bologna. E mentre nei casi più gravi ci sono stati feriti dagli scoppi, come un uomo in via Zamboni e altre persone ricoverate in ospedale, gli agenti della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Capodanno, tanti petardi sequestrati e multe nonostante l'ordinanza anti-botti Leggi anche: Botti e petardi vietati a Capodanno: l'ordinanza del Comune di Cisterna Leggi anche: Capodanno 2026, Gualtieri firma l'ordinanza anti botti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Botti di Capodanno, sequestri in tutta Italia. Rischi anche per gli animali domestici; Botti illegali e cocaina in casa della compagna, nei guai 43enne; Maxi sequestro di fuochi e botti di Capodanno (venduti anche a minori): Tre quintali di esplosivo | FOTO e VIDEO; Capodanno senza botti: ordinanze, appelli e sequestri record in tutta Italia. Tigullio, Capodanno senza feriti. Botti abusivi sequestrati - Divertimento e voglia di accogliere il nuovo anno senza rischi. ilsecoloxix.it

Botti e petardi a Capodanno: un morto a Roma, a Napoli 24enne curato e dimesso torna a sparare e si ferisce - 770 gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta Italia Al primo dell’anno è già tempo di bilanci: bilancio per la notte di festeggiamenti, cenoni, conce ... msn.com

Petardo mortale uccide un uomo ad Acilia: cosa è successo nella notte di Capodanno - Acilia, 63enne moldavo morto per emorragia dopo l’esplosione di un petardo. ilquotidianodellazio.it

Corea del Nord, Pyongyang addobbata per Capodanno: tanti in strada tra selfie e sorrisi - facebook.com facebook

In tanti hanno scelto di trascorrere questo Capodanno sulla neve. Tutto esaurito in molte località. Qui siamo in Val Badia x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.