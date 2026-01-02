Capodanno sull’Arno Nel ricordo di Tizzano

Il Capodanno sull’Arno della Canottieri Firenze si svolge nel rispetto e nel ricordo di Davide Tizzano, atleta e presidente federale recentemente scomparso. A pochi giorni dalla sua perdita, la comunità si raccoglie per onorare la sua memoria, condividendo un momento di riflessione e continuità nel segno della passione e dell’impegno che lo hanno contraddistinto.

Il 2026 della Canottieri Firenze si è aperto nel ricordo di Davide Tizzano, il 57enne due volte campione olimpico e da poco più di un anno presidente federale, sconfitto da un male incurabile appena quattro giorni fa. Era socio onorario del club biancorosso e amava Firenze, non a caso aveva voluto che fosse proprio la nostra città a ospitare lo scorso 7 dicembre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio il primo Gran gala del canottaggio italiano alla presenza di tutta la squadra azzurra del remo. Ieri, nella tradizionale uscita di Capodanno, il presidente del circolo Michele Nannelli ha voluto onorarne il ricordo liberando nel cielo palloncini bianchi e rossi.

