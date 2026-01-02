Capodanno sull’Arno Nel ricordo di Tizzano

Da sport.quotidiano.net 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Capodanno sull’Arno della Canottieri Firenze si svolge nel rispetto e nel ricordo di Davide Tizzano, atleta e presidente federale recentemente scomparso. A pochi giorni dalla sua perdita, la comunità si raccoglie per onorare la sua memoria, condividendo un momento di riflessione e continuità nel segno della passione e dell’impegno che lo hanno contraddistinto.

Il 2026 della Canottieri Firenze si è aperto nel ricordo di Davide Tizzano, il 57enne due volte campione olimpico e da poco più di un anno presidente federale, sconfitto da un male incurabile appena quattro giorni fa. Era socio onorario del club biancorosso e amava Firenze, non a caso aveva voluto che fosse proprio la nostra città a ospitare lo scorso 7 dicembre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio il primo Gran gala del canottaggio italiano alla presenza di tutta la squadra azzurra del remo. Ieri, nella tradizionale uscita di Capodanno, il presidente del circolo Michele Nannelli ha voluto onorarne il ricordo liberando nel cielo palloncini bianchi e rossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

capodanno sull8217arno nel ricordo di tizzano

© Sport.quotidiano.net - Capodanno sull’Arno. Nel ricordo di Tizzano

Leggi anche: Tuffo di Capodanno in Arno per Giani, è una tradizione

Leggi anche: Mostra collettiva a Villa Pacchiani di Santa Croce sull'Arno

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

capodanno sull8217arno ricordo tizzanoCapodanno sull’Arno. Nel ricordo di Tizzano - Il 2026 della Canottieri Firenze si è aperto nel ricordo di Davide Tizzano, il 57enne due volte campione olimpico e da poco più di un anno presidente federale, sconfitto da un male incurabile appena q ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.