Capodanno | razzi ad altezza uomo scippi e risse I maranza fanno la festa agli italiani

Durante il Capodanno, alcune zone di Roma sono state teatro di episodi di violenza e disordini. Baby gang hanno preso d’assalto il Colosseo, coinvolgendo giovani in risse e scippi, mentre i fuochi d’artificio sono stati utilizzati in modo irresponsabile, creando situazioni di pericolo per i presenti. Un fenomeno che mette in discussione la sicurezza e il rispetto delle tradizioni durante le festività.

A Roma le baby gang conquistano il Colosseo tra pestaggi e fuochi d’artificio sparati contro la folla. Prova di forza di Askatasuna, che crea il panico a Torino. Mentre i milanesi disertano la piazza per evitare guai.. In leggero calo i contusi (309 l’ultima volta), ma 68 sono minori. Ricoverate 54 persone, molte le amputazioni. A Napoli uomo perde tre dita, continua e si rovina pure l’occhio.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Capodanno: razzi ad altezza uomo, scippi e risse. I maranza fanno la festa agli italiani Leggi anche: Capodanno Maranza a Roma: zona Colosseo off-limits tra risse e aggressioni Leggi anche: Bottiglie sulle ambulanze, petardi ad altezza uomo e borseggi: il capodanno da incubo al Colosseo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Risse, incendi e atti vandalici. A Roma notte di Capodanno all'insegna del caos; Capodanno 2026, caccia ai teppisti che hanno lanciato petardi ad altezza d'uomo al Colosseo. Botti contro la polizia a Torrevecchia; Spara razzi dalla strada, in casa nascondeva 7 kg di prodotti esplodenti: denunciato; Capodanno a Roma tra botti, incendi e la maxi rissa al Colosseo. Capodanno 2026, caccia ai teppisti che hanno lanciato petardi ad altezza d'uomo al Colosseo. Botti contro la polizia a Torrevecchia - Petardi contro un'ambulanza incolonnata sotto il ponte degli Annibaldi. roma.corriere.it

