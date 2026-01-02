Capodanno la protesta dei tassisti | Ci siamo sempre ma riceviamo violenza e aggressioni

I tassisti italiani ribadiscono il loro impegno costante nel servizio, anche in situazioni di grande afflusso e numeri elevati. Tuttavia, spesso si trovano ad affrontare nervosismo, insulti e, in alcuni casi, episodi di violenza e aggressioni. Questa situazione evidenzia la crescente tensione tra operatori e utenti, richiedendo maggiore attenzione e rispetto reciproco per garantire un servizio sicuro e dignitoso per tutti.

Esserci sempre, gestendo a volte anche numeri fuori dall'ordinario, e ricevere in cambio nervosismo se non proprio violenza e aggressioni. Questa, in sostanza, la polemica di inizio anno di Gexi-Genova Taxi che fa un sunto delle criticità a cui devono far fronte sempre più spesso gli appartenenti. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

