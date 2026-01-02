Capodanno intenso per il 118 Quasi 500 gli interventi tra Firenze Prato e Pistoia

Durante il passaggio al nuovo anno, il servizio di emergenza 118 ha registrato circa 500 interventi tra Firenze, Prato e Pistoia. Mentre la maggior parte delle persone festeggiava, gli operatori sanitari hanno garantito assistenza continua, dimostrando l’importanza di un sistema pronto a intervenire in ogni momento. Un impegno costante che evidenzia il ruolo fondamentale del pronto intervento anche durante i periodi di festa.

Quasi 280 interventi del 118 nella notte di Capodanno in Sardegna - Sono stati complessivamente 278 gli interventi di soccorso gestiti dalle Centrali Operative 118 di Cagliari e di Sassari nella notte di San Silvestro in particolare tra le 20 del 31 dicembre 2025 e le ... rainews.it

Capodanno “quasi” tranquillo nei Pronto Soccorso del territorio - Nel complesso, la nottata di Capodanno si è svolta regolarmente nei Pronto soccorso di tutta la provincia, consentendo una gestione ordinata dei casi e la piena operatività del servizio. temponews.it

TERMOLI. Il freddo intenso non ferma il tradizionale bagno di Capodanno Guarda il servizio #termoli #capodanno - facebook.com facebook

#Freddo intenso a #Capodanno, ma sarà una toccata e fuga. Poi #maltempo #meteo x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.