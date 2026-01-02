Capodanno intenso per il 118 Quasi 500 gli interventi tra Firenze Prato e Pistoia
Durante il passaggio al nuovo anno, il servizio di emergenza 118 ha registrato circa 500 interventi tra Firenze, Prato e Pistoia. Mentre la maggior parte delle persone festeggiava, gli operatori sanitari hanno garantito assistenza continua, dimostrando l’importanza di un sistema pronto a intervenire in ogni momento. Un impegno costante che evidenzia il ruolo fondamentale del pronto intervento anche durante i periodi di festa.
Capodanno intenso per il 118: quasi 500 interventi tra Firenze, Prato e PistoiaMentre molti festeggiavano l’arrivo del 2026, il sistema dell’emergenza sanitaria dell’AUSL Toscana Centro era in piena attività. Tra la sera del 31 dicembre e le prime ore del 1° gennaio, le centrali 118 di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
