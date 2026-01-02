Capodanno in città Piazza del Popolo gremita per il ‘debutto’ del sindaco sul palco

Il primo Capodanno in città con il sindaco Enzo Lattuca ha coinvolto numerosi cittadini in piazza del Popolo. La serata, caratterizzata da musica e festeggiamenti, si è conclusa con gli auguri di buon anno e un momento di condivisione collettiva. La partecipazione ha sottolineato l’importanza di ritrovarsi insieme per accogliere il nuovo anno, in un’atmosfera semplice e partecipata.

"Auguri, buon 2026!". Il primo capodanno in piazza del sindaco Enzo Lattuca è stato in compagnia di chi ha deciso di aspettare la mezzanotte intorno alla Fontana Masini, cantando e ballando con le note dei Joe Dibrutto prima e di Radio Studio Delta, con la voce di Sandro Base, dopo. Lo ha detto lo stesso primo cittadino pochi secondi prima di alzare il bicchiere e brindare alla salute della sua comunità dal palco allestito alle spalle di viale Mazzoni. Potrebbe sembrare inusuale visto che Lattuca è al timone di Palazzo Albornoz dal 2019, anche se, calendari alla mano, il cammino fin qui compiuto dal sindaco ha dovuto fare i conti con un contesto non semplice.

