Capodanno ecco i primi nati del 2026 a Padova e in provincia

A Padova e provincia, il primo gennaio 2026 ha portato alla nascita di alcuni dei primi piccoli dell’anno. Susy ha dato il benvenuto al nuovo anno in zona rurale, mentre Elia è stato il primo nato in città. Tra Cittadella e Camposampiero, la notte si è caratterizzata da neve e attese, simboli di un nuovo inizio. Un momento di speranza e continuità per tutta la comunità.

Susy ha aperto il nuovo anno in provincia, Elia è stato il primo nato in città. Da Cittadella a Camposampiero, una notte di fiocchi e speranza. Il 2026 è iniziato a Padova nel segno più semplice e potente che esista: una nascita. A inaugurare il nuovo anno per l'intera provincia è stata Susy.

I primi nati del 2026: da Zoe ad Adama, ecco chi sono - Ma ci sono anche Nicolò, Filippo, Riccardo, Isabel, Penelope e Adama nelle altre città italiane. corrierenazionale.it

Il primo nato del 2026 è Zoe a Catania, un minuto dopo arriva Filippo a Milano. Tutti i bimbi nati a Capodanno - Zoe e Luana sono nate sullo scoccare della mezzanotte, mentre il primo maschietto nato in Italia nel 2026 è Filippo, di Milano ... virgilio.it

