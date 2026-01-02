Capodanno di Rai 1 finisce malissimo | scoppia la bufera dopo lo show

Il Capodanno di Rai 1 si è concluso con molte polemiche, attirando l’attenzione dei media e del pubblico. Una recensione critica di Gennaro Marco Duello su FanPage ha sollevato numerose discussioni, evidenziando alcune criticità dello spettacolo. La vicenda ha acceso un dibattito sul modo in cui vengono organizzati e trasmessi gli eventi di fine anno sulla rete pubblica, suscitando riflessioni sul ruolo e le aspettative del pubblico.

Il Capodanno di Rai 1 finisce al centro delle polemiche dopo una recensione durissima firmata da Gennaro Marco Duello su FanPage. Il giornalista ha bocciato senza appello L'Anno Che Verrà, salvando unicamente il conduttore Marco Liorni. Il resto, secondo Duello, non avrebbe retto il confronto con le aspettative di una serata di fine anno sulla rete ammiraglia. Il tono dell'articolo è ironico e affilato, e punta il dito contro scelte artistiche, cast e atmosfera generale, giudicate datate e poco convincenti. Una stroncatura che non passa inosservata e che, nel giro di poche ore, fa il giro dei social.

