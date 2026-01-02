Capodanno di Corsa | Pastorini e Tamburi firmano l’edizione del freddo

La 49ª edizione del Capodanno di Corsa ad Arezzo si è svolta questa mattina sotto condizioni climatiche estreme, con temperature vicine ai -3°C. Nonostante il freddo intenso, la gara ha visto la partecipazione di numerosi runner, offrendo un’immagine di determinazione e resistenza. Le avverse condizioni climatiche hanno influenzato l’andamento della competizione e i risultati cronometrici, rendendo questa edizione unica nel suo genere.

Arezzo, 1 gennaio 2026 – Condizioni climatiche proibitive hanno caratterizzato la 49ª edizione del Capodanno di Corsa, disputata questa mattina con una temperatura prossima ai -23°C, che ha inciso in modo significativo sull’andamento tecnico e sui riscontri cronometrici. Nonostante il freddo intenso, la manifestazione ha fatto registrare un’ottima partecipazione, con circa 300 atleti al via sulla distanza di circa 13 km, tra gara competitiva e non competitiva, la gara era valida come 1^ prova del 34° Grand Prix 2026. Gara maschile La prova maschile si è sviluppata su ritmi elevati fin dalle prime battute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

