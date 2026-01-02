Capodanno Cannavacciuolo 2026 | Prezzo e menu Villa Crespi

Scopri il cenone di Capodanno 2026 con Cannavacciuolo presso Villa Crespi. L’evento prevede un menu di 11 portate al prezzo di 550 euro. Di seguito trovi tutte le informazioni su prenotazioni e dettagli del menu, pensati per offrire un’esperienza gastronomica raffinata e rispettosa delle norme vigenti.

Cenone Capodanno 2026 da Cannavacciuolo a Villa Crespi: prezzo (550€), menu completo da 11 portate e regole di prenotazione.

Cenone di Capodanno 2026 da Cannavacciuolo, menù e prezzo a Villa Crespi

Il menù di Capodanno 2026 a Villa Crespi per 550€ vini esclusi Questo, nel dettaglio, il menù del cenone di Capodanno 2026 nel ristorante di Antonino Cannavacciuolo: Stuzzichino dello Chef Scampi nudi, infusione mediterranea alla pizzaiola con emulsione - facebook.com facebook

