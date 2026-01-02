Capodanno bimbo 7 anni perde parte dito indice mano a causa di un petardo

Un bambino di 7 anni ha subito la perdita della parte finale del dito indice a causa di un incidente con un petardo. L’evento si è verificato in circostanze che evidenziano i rischi associati all’uso di fuochi d’artificio, specialmente tra i più giovani. La vicenda sottolinea l’importanza di prestare attenzione alle norme di sicurezza e di evitare l’impiego di esplosivi durante le festività.

Capodanno, bimbo 7 anni perde parte dito indice mano a causa di un petardo - (Adnkronos) – Un ragazzino di 7 anni ha perso il pezzo finale del dito indice della mano a causa di un petardo. ilfattonisseno.it

Bimbo di 7 anni perde un pezzo di dito in un incidente con un petardo - Un bambino di 7 anni rimane ferito dallo scoppio di un petardo a Margherita di Savoia: ricoverato a Bari, due persone lievemente ferite. trmtv.it

Capodanno: bilancio impietoso in Campania. 57 feriti dai botti, bimbo colpito da un proiettile vagante Un bambino di 9 anni è rimasto lievemente ferito alla mano destra nella notte di Capodanno ad Aversa, colpito di striscio da un proiettile vagante. Il piccol - facebook.com facebook

Un bambino e una donna feriti a Lamezia dai botti di Capodanno. Gli scoppia in mano un petardo, prognosi di 10 giorni per un bimbo di 8 anni #ANSA x.com

