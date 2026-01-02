Capodanno bimbo 7 anni perde parte dito indice mano a causa di un petardo

Un bambino di 7 anni ha subito la perdita della parte finale del dito indice a causa di un incidente con un petardo. L’evento si è verificato in circostanze che evidenziano i rischi associati all’uso di fuochi d’artificio, specialmente tra i più giovani. La vicenda sottolinea l’importanza di prestare attenzione alle norme di sicurezza e di evitare l’impiego di esplosivi durante le festività.

(Adnkronos) – Un ragazzino di 7 anni ha perso il pezzo finale del dito indice della mano a causa di un petardo. E' accaduto nella notte di Capodanno a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Il piccolo è stato ricoverato al Policlinico di Bari per il trattamento di chirurgia plastica.   —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

