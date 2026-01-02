Capodanno a tutto coraggio | in quasi 200 si tuffano nel lago ghiacciato

Il primo giorno dell’anno nell’Alto Garda si apre con una tradizione che richiede coraggio: quasi 200 persone si sono immerse nel lago ghiacciato per il tradizionale tuffo di Capodanno. Un gesto simbolico che segna l’inizio del nuovo anno con determinazione e spirito di comunità. Questa consuetudine, ormai consolidata, rappresenta un momento di condivisione e di rinascita, riflettendo la volontà di affrontare le sfide future con fiducia.

Anche quest’anno il primo giorno dell’anno si è aperto con uno dei gesti più simbolici e temerari dell’Alto Garda: il tradizionale tuffo di Capodanno nel lago. A mezzogiorno in punto, nella cornice di Riva del Garda, quasi 200 persone hanno sfidato il gelo e si sono immerse nelle acque del Lago. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Capodanno a tutto coraggio: in quasi 200 si tuffano nel lago ghiacciato Leggi anche: Udine, soccorso cervo intrappolato nel lago di Cave ghiacciato Leggi anche: VIDEO Cervo intrappolato nel lago ghiacciato, soccorso dai Vigili del fuoco La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Capodanno a tutto coraggio: in quasi 200 si tuffano nel lago ghiacciato - Freddo intenso e acqua a 10 gradi per la 28ª edizione del tradizionale tuffo di mezzogiorno a Riva del Garda Anche quest’anno il primo giorno dell’anno si è aperto con uno dei gesti più simbolici e te ... trentotoday.it

Al giro di boa del primo quarto di secolo - Quasi senza accorgercene abbiamo superato una soglia che pesa: il primo quarto del XXI secolo è già alle spalle. corrieredellumbria.it

Tutti dicono di odiare il Capodanno. Ma tra cene, riti scaramantici e superstizioni nessuno lo salta (mai) per davvero - Dal primo brindisi a Kiribati all’ultimo alle Hawaii, il Capodanno nel mondo è un viaggio tra riti, città simbolo, superstizioni, fusi orari e auguri in tutte le lingue ... panorama.it

Nel corso della notte di Capodanno tutto regolare sul fronte dei grand eventi, ma le forze dell'ordine sono dovute intervenire per diversi episodi di violenza - facebook.com facebook

Chi si rompe i coglioni a capodanno, si rompe i coglioni tutto l’anno. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.