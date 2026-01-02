Capodanno a tutto coraggio | in quasi 200 si tuffano nel lago ghiacciato

Da trentotoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo giorno dell’anno nell’Alto Garda si apre con una tradizione che richiede coraggio: quasi 200 persone si sono immerse nel lago ghiacciato per il tradizionale tuffo di Capodanno. Un gesto simbolico che segna l’inizio del nuovo anno con determinazione e spirito di comunità. Questa consuetudine, ormai consolidata, rappresenta un momento di condivisione e di rinascita, riflettendo la volontà di affrontare le sfide future con fiducia.

Anche quest’anno il primo giorno dell’anno si è aperto con uno dei gesti più simbolici e temerari dell’Alto Garda: il tradizionale tuffo di Capodanno nel lago. A mezzogiorno in punto, nella cornice di Riva del Garda, quasi 200 persone hanno sfidato il gelo e si sono immerse nelle acque del Lago. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

capodanno a tutto coraggio in quasi 200 si tuffano nel lago ghiacciato

© Trentotoday.it - Capodanno a tutto coraggio: in quasi 200 si tuffano nel lago ghiacciato

Leggi anche: Udine, soccorso cervo intrappolato nel lago di Cave ghiacciato

Leggi anche: VIDEO Cervo intrappolato nel lago ghiacciato, soccorso dai Vigili del fuoco

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

capodanno tutto coraggio quasiCapodanno a tutto coraggio: in quasi 200 si tuffano nel lago ghiacciato - Freddo intenso e acqua a 10 gradi per la 28ª edizione del tradizionale tuffo di mezzogiorno a Riva del Garda Anche quest’anno il primo giorno dell’anno si è aperto con uno dei gesti più simbolici e te ... trentotoday.it

capodanno tutto coraggio quasiAl giro di boa del primo quarto di secolo - Quasi senza accorgercene abbiamo superato una soglia che pesa: il primo quarto del XXI secolo è già alle spalle. corrieredellumbria.it

capodanno tutto coraggio quasiTutti dicono di odiare il Capodanno. Ma tra cene, riti scaramantici e superstizioni nessuno lo salta (mai) per davvero - Dal primo brindisi a Kiribati all’ultimo alle Hawaii, il Capodanno nel mondo è un viaggio tra riti, città simbolo, superstizioni, fusi orari e auguri in tutte le lingue ... panorama.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.