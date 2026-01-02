Capodanno a Terni al brindisi c’erano tremila persone | abbiamo fatto le cose per bene con un budget ridotto

Lo scorso Capodanno a Terni, oltre tremila persone hanno partecipato al brindisi di mezzanotte, secondo il conteggio ufficiale. Nonostante un budget limitato, l’organizzazione è riuscita a garantire un evento riuscito e partecipato. Questo risultato testimonia l’efficacia delle scelte adottate ed è un segnale positivo per le future iniziative di promozione e collaborazione in città.

