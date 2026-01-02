Capodanno a Napoli ragazzo di 24 anni perde tre dita | dimesso spara altri fuochi e si ferisce a viso e occhio
Durante i festeggiamenti di Capodanno a Napoli, un giovane di 24 anni originario di Roma ha subito gravi ferite a causa di un petardo. L’incidente ha comportato la perdita di tre dita e ferite al volto e all’occhio. La vicenda evidenzia i rischi associati ai fuochi d’artificio durante le celebrazioni.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Perde tre dita durante i festeggiamenti. Un 24enne originario di Roma, in città per festeggiare il Capodanno, è rimasto gravemente ferito dall’esplosione di un petardo a Napoli. A causa dello scoppio, il giovane ha perso tre dita di una mano ed è stato trasportato d’urgenza all’ Ospedale Pellegrini, dove ha ricevuto le prime cure ed è stato successivamente dimesso. Il secondo gesto imprudente dopo l’ospedale. Nonostante le gravi ferite appena riportate, una volta lasciato l’ospedale il 24enne ha deciso di accendere un altro fuoco pirotecnico. Questa scelta si è rivelata drammatica: l’esplosione lo ha colpito al volto e a un occhio, rendendo necessario un nuovo ricovero nello stesso ospedale cittadino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Napoli, turista romano spara petardi e perde tre dita. Dimesso, dà fuoco ad altri botti e perde l'occhio
Leggi anche: Incubo a Napoli: perde tre dita per un petardo, dopo le cure torna in strada e si ferisce all'occhio
Capodanno, perde tre dita per i botti. Poi torna in strada e si ferisce di nuovo; Botti, ragazzo di 24 anni perde tre dita: dimesso, spara altri fuochi e si ferisce a viso e occhio; Botti di Capodanno, 57 feriti a Napoli: un morto a Roma; Perde tre dita per un petardo, esce dall'ospedale e ne esplode un altro: ferito anche al volto e all'occhio.
Perde tre dita per un petardo, poi torna a sparare e perde anche un occhio - Un turista romano di 24 anni è rimasto gravemente ferito nella notte di Capodanno a Napoli a seguito di due distinti incidenti legati all’uso sconsiderato di petardi. livesicilia.it
Napoli, 24enne perde tre dita per i botti: dimesso, torna in strada e si ferisce a un occhio - Capodanno a Napoli: un 24enne romano perde tre dita e resta ferito al volto a causa dei botti. tag24.it
Capodanno a Napoli, giovane soccorso due volte dopo l’uso imprudente di petardi durante i festeggiamenti - Un giovane di 24 anni soccorso due volte nella notte di San Silvestro diventa il simbolo di un Capodanno vissuto con troppa leggerezza, mentre a Napoli il bilancio complessivo riporta decine di person ... news.fidelityhouse.eu
Napoli, rissa durante cena Capodanno: uomo ferito da colpi di pistola - facebook.com facebook
Napoli, raccolte 600 tonnellate di rifiuti all’alba di Capodanno x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.