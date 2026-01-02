Capodanno a Napoli ragazzo di 24 anni perde tre dita | dimesso spara altri fuochi e si ferisce a viso e occhio

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Napoli, un giovane di 24 anni originario di Roma ha subito gravi ferite a causa di un petardo. L’incidente ha comportato la perdita di tre dita e ferite al volto e all’occhio. La vicenda evidenzia i rischi associati ai fuochi d’artificio durante le celebrazioni.

Perde tre dita durante i festeggiamenti. Un 24enne originario di Roma, in città per festeggiare il Capodanno, è rimasto gravemente ferito dall'esplosione di un petardo a Napoli. A causa dello scoppio, il giovane ha perso tre dita di una mano ed è stato trasportato d'urgenza all' Ospedale Pellegrini, dove ha ricevuto le prime cure ed è stato successivamente dimesso. Il secondo gesto imprudente dopo l'ospedale. Nonostante le gravi ferite appena riportate, una volta lasciato l'ospedale il 24enne ha deciso di accendere un altro fuoco pirotecnico. Questa scelta si è rivelata drammatica: l'esplosione lo ha colpito al volto e a un occhio, rendendo necessario un nuovo ricovero nello stesso ospedale cittadino.

