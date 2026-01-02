Capitale italiana del mare | Brindisi tenta la candidatura last minute

Brindisi sta lavorando alla candidatura per diventare la “Capitale Italiana del Mare” nel 2026, in linea con la proposta del ministero delle Politiche del Mare. La città intende rappresentare con questa iniziativa il ruolo strategico e la vocazione marinara del territorio, contribuendo alla valorizzazione delle risorse e delle attività legate al mare. La candidatura è in fase di definizione e riflette l'impegno di Brindisi nel settore marittimo.

BRINDISI - La città di Brindisi è impegnata nella elaborazione della candidatura per aderire alla proposta del ministero per le Politiche del Mare per la individuazione della "Capitale Italiana del Mare - anno 2026". Su iniziativa dello Snim - Salone Nautico di Puglia e d'intesa con.

