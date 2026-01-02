Caos in tangenziale in direzione Milano auto viaggia contromano | incidente all' altezza di Venaria Reale

Nel primo pomeriggio di oggi, si è verificato un incidente sulla tangenziale Torino Nord in direzione Milano, all'altezza di Venaria Reale. Un’auto ha percorso contromano la strada, causando disagi al traffico e coinvolgendo altri veicoli. La situazione ha generato congestione e si stanno ancora valutando le cause dell’accaduto. È consigliabile prestare attenzione alle indicazioni delle autorità e evitare l’area se possibile.

È accaduto intorno alle 17, lungo la tangenziale Torino Nord in direzione Milano. Un'auto, che viaggiava contromano in direzione sud, è stata coinvolta in un incidente all'altezza di Venaria Reale. Traffico rallentato lungo il tratto in direzione Milano, sul posto sanitari, vigili del fuoco e.

