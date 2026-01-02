Caos in tangenziale in direzione Milano auto viaggia contromano | incidente all' altezza di Venaria Reale

Da torinotoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di oggi, si è verificato un incidente sulla tangenziale Torino Nord in direzione Milano, all'altezza di Venaria Reale. Un’auto ha percorso contromano la strada, causando disagi al traffico e coinvolgendo altri veicoli. La situazione ha generato congestione e si stanno ancora valutando le cause dell’accaduto. È consigliabile prestare attenzione alle indicazioni delle autorità e evitare l’area se possibile.

È accaduto intorno alle 17, lungo la tangenziale Torino Nord in direzione Milano. Un'auto, che viaggiava contromano in direzione sud, è stata coinvolta in un incidente all'altezza di Venaria Reale. Traffico rallentato lungo il tratto in direzione Milano, sul posto sanitari, vigili del fuoco e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

caos in tangenziale in direzione milano auto viaggia contromano incidente all altezza di venaria reale

© Torinotoday.it - Caos in tangenziale in direzione Milano, auto viaggia contromano: incidente all'altezza di Venaria Reale

Leggi anche: Incidente in Tangenziale a Venaria Reale, auto ribaltata: quattro persone ferite e code

Leggi anche: Incidente in Tangenziale a Venaria Reale, scontro tra tre auto e una si ribalta: quattro persone ferite, lunghe code

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Incidente in Tangenziale: viaggia da solo e si schianta, conducente ferito e disagi al traffico; La tangenziale esterna che serve per liberare il traffico nel nord di Milano; Incidente in Tangenziale, lunghe code in direzione Pozzuoli; Il momento dell'esplosione dell'autocisterna sull'A1 VIDEO.

caos tangenziale direzione milanoCaos in tangenziale in direzione Milano, auto viaggia contromano: incidente all'altezza di Venaria Reale - Un'auto, che viaggiava contromano in direzione sud, è stata coinvolta in un incidente all'altezza di Venaria Reale. torinotoday.it

caos tangenziale direzione milanoCaos en la Tangencial de Nápoles: Autobús en Llamas - Incidente sulla Tangenziale di Napoli oggi venerdì 2 gennaio 2026, in fiamme un bus. ilmattino.it

caos tangenziale direzione milanoIncidente in tangenziale a Rivoli: tamponamento a catena fra quattro auto, circolazione nel caos - Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 dicembre 2025, sulla tangenziale nella zona degli svincoli di Rivoli in direzione sud Savona- torinotoday.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.